С 23 февраля начали действовать новые правила включения граждан в реестр пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Теперь дольщику помимо ранее действовавшего списка документов необходимо представить копию судебного акта о включении в реестр требований кредиторов о передаче жилья. Это необходимо, если в отношении девелопера введена процедура банкротства."Также уточнен критерий, который позволяет дольщикам включиться в реестр пострадавших: если в отношении страховой компании, которая осуществляла страхование, введена процедура банкротства", — отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.Для включения в реестр необходимо также отсутствие двойных продаж в проблемном объекте. Выйти из реестра можно только при расторжении ДДУ или сдаче проблемного объекта.Дом признают долгостроем теперь через 6 месяцев после неисполнения обязательств по договору долевого участия, а не через 9, как раньше. Также проблемным объект становится, если строительство идет с нарушением требований градостроительного плана земельного участка, проектной документации, разрешения на строительство и если у юридических и физических лиц оформлены права собственности на долю в нем.