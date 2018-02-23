Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сделал громкое заявление. По его словам, в МОК знали о положительной допинг-пробе Александра Крушельницкого еще до матча за бронзу Олимпиады.

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сделал громкое заявление. По его словам, в МОК знали о положительной допинг-пробе Александра Крушельницкого еще до матча за бронзу Олимпиады."Что произошло с Крушельницким? У него 12 февраля взяли пробу, и вечером они уже знали, что она положительная", – сообщил Свищев.Несмотря на найденное в пробе запрещенное вещество россиянину дали выступить на соревнованиях и скандал не поднимали. "А когда 13 февраля он бьется за бронзовую медаль и выигрывает – еще раз берут пробу. Награждают его, зная о положительной пробе. Это для чего? Чтобы с особым цинизмом отобрать у нас медаль?" – рассказал глава федерации.В Международном Олимпийском комитете на вопросы Свищева не ответили. Между тем в Пхенчхан вернулись норвежские керлингисты Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен. Им торжественно вручат отобранные у россиян медали. Мероприятие пройдет 24 февраля на олимпийской площади.Напомним, Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова завоевали бронзовую медаль на Олимпиаде. После этого в допинг-пробах россиянина нашли мельдоний.