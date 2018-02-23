Шесть человек погибли, еще 14 получили многочисленные травмы - таков печальный итог произошедшей на федеральной трассе Сибирь аварии с участием большегруза и пассажирского автобуса.

Шесть человек погибли, еще 14 получили многочисленные травмы — таков печальный итог произошедшей на федеральной трассе "Сибирь" аварии с участием большегруза и пассажирского автобуса. Один из проезжавших мимо водителей снял на видео последствия ДТП.По предварительной версии, которую озвучили представители кемеровского управления ГИБДД, около часа ночи по местному времени (21:00 по Москве) в Чебулинском районе водитель следовавшего в поселок Шерегеш туристического автобуса не совладал с управлением и вылетел на встречную полосу, прямо под колеса фуры Volvo. На кадрах видно, что авария произошла в том месте, где дорога делает крутой поворот. От удара обе машины вылетели в кювет, но по разные стороны дороги.От полученных травм скончались четыре женщины и двое мужчин, в том числе и водитель большегруза, кабина которого оказалась полностью смята. Еще 14 человек вместо катания на лыжах оказались в больнице, трое из них — в тяжелом состоянии.Возбуждено уголовное дело, назначены многочисленные экспертизы. Уже известно, что попавший в ДТП автобус принадлежит частному предпринимателю из Красноярска.