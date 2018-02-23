Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт считает себя невиновным по предъявленным ему накануне новым пунктам обвинения. Об этом говорится в распространенном заявлении адвоката подсудимого Джейсона Малони.

Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт считает себя невиновным по предъявленным ему накануне новым пунктам обвинения. Об этом говорится в распространенном заявлении адвоката подсудимого Джейсона Малони."Пол Манафорт не виновен в обвинениях, изложенных в заключении, он уверен, что будет оправдан по всем пунктам. Новые обвинения против Манафорта в очередной раз не имеют ничего общего с Россией и сговором/вмешательством в [американские] выборы в 2016 году, — говорится в обнародованном документе. — Манафорт уверен, что будет оправдан, и нарушения его конституционных прав будут компенсированы".Ранее спецпрокурор по так называемому "российскому делу" Роберт Мюллер выдвинул новые обвинения в адрес бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и бывшего советника штаба Рика Гейтса по нескольким пунктам, среди которых — подготовка ложных налоговых деклараций, банковское мошенничество, сговор с целью совершения банковского мошенничества и нераскрытие доходов из иностранных источников.В отношении Пола Манафорта выдвинуто девять обвинений выдвинуты против, в отношении Рика Гейтса – 14, соощает телеканал "Россия 24". Также в отношении обоих выдвинуты девять обвинений. В соответствии с документом, Пол Манафорт обвиняется в отмывании через оффшорные счета средств на сумму до 30 миллионов долларов.Ранее издание Politico писало, что в федеральный суд в Вашингтоне поступил документ с новыми обвинениями против Пола Манафорта и Рика Гейтса. В спецпрокурор Мюллер направил в суд документы, в которых сообщает, что его расследование выявило дополнительные факты "преступного поведения" Пола Манафорта, в том числе, ряд случаев банковского мошенничества".