Сборная атлетов из России уверенно переиграла команду Чехии в полуфинале Олимпиады в Пхенчхане. Российские хоккеисты сумели выйти на решающий матч Игр впервые за 20 лет. В Нагано-98 наша команда уступила финнам.

Сборная атлетов из России уверенно переиграла команду Чехии в полуфинале Олимпиады в Пхенчхане. Российские хоккеисты сумели выйти на решающий матч Игр впервые за 20 лет. В Нагано-98 наша команда уступила финнам.Встреча, прошедшая на арене "Каннын-центр", завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отметились Никита Гусев (28-я минута), Владислав Гавриков (29) и Илья Ковальчук (60). Василий Кошечкин оформил второй "сухарь" на турниреСтартовые 20 минут прошли без голов. Команды заметно осторожничали, хотя атаки российской команды выглядели несколько острее. Так, хорошие моменты не реализовали Сергей Калинин и Кирилл Капризов.В середине второго периода подопечным Олега Знарка удалось забросить подряд две шайбы. Сначала Павел Дацюк сместился на правый край и сделал перевод на свободного Гусева, который с кистей расстрелял верхний угол – 1:0. Спустя всего лишь 30 секунд россияне подловили соперника на контратаке – Иван Телегин ворвался в зону, дошел до ворот и сделал передачу на Владислава Гаврикова, который расстрелял пустой угол – 2:0.Стоит отметить, что у чехов тоже были моменты, они много играли в большинстве, только Илья Ковальчук дважды за период получал необязательные штрафы. К счастью, Василий Кошечкин стойко справился с серией опасных бросков.В заключительном периоде чехи отчаянно штурмовали ворота сборной России. За несколько минут до финального свистка европейцы даже сняли вратаря, выпустив шестого полевого игрока, однако счет на табло изменился лишь в пользу россиян, когда Ковальчук поразил пустые ворота – 3:0.Таким образом, российские хоккеисты вышли в финал олимпийского турнира. В решающем матче команда Знарка сыграет с победителем пары Канада – Германия. Золотая игра состоится 25 февраля, в последний день Олимпиады.