В США на 77-м году жизни скончался президент Русского дворянского собрания в Америке, один из наиболее значимых деятелей русской эмиграции князь Владимир Кириллович Голицын.

В США на 77-м году жизни скончался президент Русского дворянского собрания в Америке, один из наиболее значимых деятелей русской эмиграции князь Владимир Кириллович Голицын.Как сообщили в приходе Синодального собора Знамения Божией Матери в Нью-Йорке, в последние полгода страдавший от онкологического заболевания Владимир Голицын умер в госпитале Пенсильвании. Отпевание усопшего и церемония прощания пройдут в ближайший понедельник, в этот же день Владимир Голицын будет похоронен на Ново-Дивеевском кладбище Нью-Йорка.Представитель прихода отметил, что князь Владимир Голицын был одним из самых известных и почитаемых среди русской эмиграции людей. Именно он внес большой вклад в восстановление и укрепление единства Русской Православной Церкви Заграницей и Русской Православной Церкви, а также российско-американских отношений, сообщает ТАСС.Владимир Кириллович Голицын родился 29 января 1942 года в Белграде, в 1951 году вместе с семьей переехал на постоянное местожительство в США, где многие годы работал в банковской сфере. Впервые Владимир Голицын посетил Россию в 1990 году.