Татьяна Тарасова высказалась о выступлении россиянок Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпийских играх. По мнению тренера, в поражении Жени виноваты судьи.

Татьяна Тарасова высказалась о выступлении россиянок Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпийских играх. По мнению тренера, в поражении Жени виноваты судьи."Судьи недодали, потому что у Жени должна была быть сегодня очень высокая вторая оценка. Компоненты не поставили", – заявила Тарасова в "Чемпионату".В свою очередь серебряный призер Олимпийских игр-2002 Илья Авербух считает, что Медведева больше заслуживала золотой медали. "Женя выигрывала все, и она, конечно, на мой взгляд, по совокупности больше заслуживала это олимпийское золото. Но медали на Олимпиаде не даются по совокупности, они завоевываются здесь и сейчас. Хочу пожелать Жене сил. Я уверен, что у нее еще все может быть: она юная, талантливая, и та любовь, которая пришла к ней за это время, поможет ей", – сообщил Авербух агентству "Р-Спорт".Между тем, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал произвольные программы россиянок гениальными прокатами. "Золото для России у Алины, серебро у Жени", – написал в соцсети восхищенный фигурист.Плющенко отметил, что разница между россиянками составила чуть больше балла. "Большой отрыв от всех остальных! Гордость наша, которая подняла мировое женское катание на новый уровень, где есть Алина и Женя и все остальные! Браво тренерскому составу", – отметил олимпийский чемпион.Как писали Dni.Ru, 23 февраля в Пхенчхане разыграли медали в женском одиночном катании. Золотую медаль завоевала Алина Загитова, Евгения Медведева стала второй. Третье место досталось представительнице Канады Кейтлин Осмонд.