Уголовное дело направлено в суд

Вор из деревни Соседково Вохомского района Костромской области проникал в дом к соседям через собачью будку. Об этом сообщили в региональном УМВД.По данным пресс-службы ведомства, злоумышленник воспользовался тем, что хозяева уехали на длительное время. Через собачью конуру под крыльцом он залезал в подвал и через крышку подпола – в дом.Таким образом 18-летнему воришке, не оставляя следов взлома, удалось украсть телевизор, ДВД-проигрыватель, фотоаппарат, 4 сотовых телефона, электроинструмент, коляску-трансформер, энергосберегающие лампочки, канистру с бензином и даже электрические шнуры и проводку.В настоящее время материалы уголовного дела по ч.3 ст. 158 УК РФ направлены в суд.