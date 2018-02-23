В предпоследний соревновательный день Олимпиады в Пхенчхане у России есть шансы на золото. Причем первые места наши спортсмены могут занять в трех дисциплинах.

В предпоследний соревновательный день Олимпиады в Пхенчхане у России есть шансы на золото. Причем первые места наши спортсмены могут занять в трех дисциплинах.Ранним утром состоятся соревнования в параллельном гигантском слаломе. Двукратный чемпион Сочи Вик Уайлд, один из лидеров Кубка мира Андрей Соболев, Дмитрий Логинов и Дмитрий Сарсембаев будут бороться за олимпийское золото. У женщин в этой же дисциплине выступят супруга Уайлда Алена Заварзина, сестра Соболева Наталья, многолетний лидер сборной России Екатерина Тудегешева и Милена Быкова. Начало квалификационных соревнований – в 3:00 по московскому времени, плей-офф стартует в 7:30.Лыжный марафон на 50 километров может принести неожиданный результат. Такие гонки проводятся крайне редко, поэтому предположить, кто лучше готов к сверхнагрузкам, почти невозможно. Россию будут представлять завоевавшие серебро в эстафете Александр Большунов, Алексей Червоткин, Андрей Ларьков и Денис Спицов. Начало марафона – в 8:00 по Москве.24 февраля на Олимпиаде дебютирует новый вид в горных лыжах – командный турнир по системе на выбывание. 16 сборных будут соревноваться на трассе для параллельного слалома. Россия в 1/8 финала встретится с фаворитами – Норвегией. Начало соревнований – в 5:00 по московскому времени.