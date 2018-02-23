В южнокорейском Пхенчхане продолжаются хоккейные соревнования Олимпийских игр. В полуфинальном поединке российские хоккеисты сыграют с командой Чехии. Главный тренер команды из России Олег Знарок объявил состав на предстоящую встречу.

В южнокорейском Пхенчхане продолжаются хоккейные соревнования Олимпийских игр. В полуфинальном поединке российские хоккеисты сыграют с командой Чехии. Главный тренер команды из России Олег Знарок объявил состав на предстоящую встречу.В первом звене у россиян выйдут те же хоккеисты, что в предыдущем поединке с командой Норвегии: Илья Ковальчук, Сергей Андронов, Сергей Калинин, Владислав Гавриков и Вячеслав Войнов. Ворота команды из России будет защищать Василий Кошечкин.Полная заявка на матч выглядит следующим образом:Вот и наш состав на полуфинальный матч против сборной Чехии. Максимальная собранность и концентрация — мы скоро начнем!Прямой эфир: