София Ротару вышла замуж. Церемония прошла тайно. Об этом сообщил Сергей Зверев.
София Ротару вышла замуж. Церемония прошла тайно. Об этом сообщил Сергей Зверев.
Проболтался стилист во время одной из встреч с фанатами. Когда речь зашла о женщинах, которым Сергей мог бы предложить руку и сердце, поклонники стали перечислять кандидаток – Ирина Аллегрова, Азиза Софии Ротару.
В этот момент у Зверева вырвалось разоблачающее личную жизнь певицы высказывание. "Ротару? Разве она свободная? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная," – завил стилист.
Однако Зверев тут же замолчал, видимо, осознав, что сболтнул лишнего. Как не умоляли фанаты рассказать о замужестве 70-летней Ротару, стилист был непреклонен и перевел разговор на другую тему.
Сама певица ни разу не говорила о замужестве, после того, как в 2002 году скончался ее первый супруг Анатолий Евдокименко.
Новость дополняется