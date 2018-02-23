София Ротару вышла замуж. Церемония прошла тайно. Об этом сообщил Сергей Зверев.

София Ротару вышла замуж. Церемония прошла тайно. Об этом сообщил Сергей Зверев.Проболтался стилист во время одной из встреч с фанатами. Когда речь зашла о женщинах, которым Сергей мог бы предложить руку и сердце, поклонники стали перечислять кандидаток – Ирина Аллегрова, Азиза Софии Ротару.В этот момент у Зверева вырвалось разоблачающее личную жизнь певицы высказывание. "Ротару? Разве она свободная? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная," – завил стилист.Однако Зверев тут же замолчал, видимо, осознав, что сболтнул лишнего. Как не умоляли фанаты рассказать о замужестве 70-летней Ротару, стилист был непреклонен и перевел разговор на другую тему.Сама певица ни разу не говорила о замужестве, после того, как в 2002 году скончался ее первый супруг Анатолий Евдокименко.Новость дополняется