По словам заявителя, неизвестный похитил два его автомобиля марки «Фольксваген» и «Хенде», припаркованных на Таманской улице, после чего скрылся...

Оперативники уголовного розыска УВД по СЗАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Хорошево-Мневники задержали 31-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в краже двух автомобилей.В отдел полиции поступило сообщение о краже автомобилей. По словам заявителя, неизвестный похитил два его автомобиля марки «Фольксваген» и «Хенде», припаркованных на Таманской улице, после чего скрылся. Ущерб составил более 900 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области. Похищенные автомобили изъяты.По данному факту следствием ОМВД России по району Хорошево-Мневники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56