Сотрудницы пресс-служб ведомства записали видеопоздравление, в котором стихами поздравили тех, для кого служба Родине - не просто профессия, а судьба.

Необычный подарок в 23 февраля решили сделать прекрасные представительницы МВД России всем защитникам Отечества и, в первую очередь, конечно, своим коллегам.Сотрудницы пресс-служб ведомства записали видеопоздравление, в котором стихами поздравили тех, для кого служба Родине – не просто профессия, а судьба.Вся жизнь мужчин, выбравших своей стезей служение Отечеству и защиту граждан, – история дежурств в будни и праздники, зачастую с риском для жизни, история боевых рейдов, служебных подвигов, опасных командировок, бессонных ночей и радостных возвращений домой.С праздником, дорогие мужчины, дорогие наши защитники!Здоровья вам, успешной службы и, конечно, любви!Пресс-центр МВД РоссииСтихотворение прочитали руководители подразделенийинформации и общественных связей МВД РоссииБлагодарим автора стихотворения!Источник: stihi.ru/2013/07/28