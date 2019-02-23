Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской не стоит
публично отвечать на выпады Элины Мазур. Экс-представитель пианистки просто
пытается пропиарить себя за счет звездной пары, уверена бывшая невеста Шаляпина
Анна Калашникова.
Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской не стоит
публично отвечать на выпады Элины Мазур. Экс-представитель пианистки просто
пытается пропиарить себя за счет звездной пары, уверена бывшая невеста Шаляпина
Анна Калашникова.
Травля звездных пар – обычное дело. Таким образом
непорядочные люди пытаются пропиарить себя за чужой счет – в том числе и за
счет Шаляпина, уверена актриса и модель Анна Калашникова.
"С 2014 по 2016 годы у меня были отношения с Прохором
Шаляпиным. Тогда к нам лезли все, кому не лень – начиная с модели Лены Лениной
и заканчивая малоизвестными певицами и актрисами, которые хотели присосаться к
нашей паре и пропиариться", – рассказала бывшая невеста Шаляпина.
Анна уточнила, что в то время она была беременна. И с подачи
нечистоплотных "подруг" – неизвестно откуда появившихся – пресса
писала об "армянских отцах" ребенка Калашниковой, о развлечениях
модели на отдыхе в Дубае. "Все эти
люди пытались словить хайп и пропиариться на наших отношениях", – заявила
экс-возлюбленная изданию Teleprogramma.pro.
Анна помнит, что ей пришлось пережить, когда она была
главной героиней скандальных ток-шоу. Калашникова считает, что лучший способ
избавиться от клеветников и завистников – не реагировать.
Напомним, юрист, которая помогала Виталине Цымбалюк-Романовской
в разводе с Арменом Джигарханяном, обвинила бывшую клиентку в занятии
эскорт-услугами. Элина Мазур в откровенном интервью резко раскритиковала
внешность, талант и внутренние качества бывшей жены режиссера Армена Джигарханяна.
Досталось и Прохору . Мазур заявила: она знает, сколько стоят интимные услуги
певца на пару ночей. И добавила, что сама бы заказала – только Шаляпин "не
в ее вкусе".