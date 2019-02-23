Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской не стоит публично отвечать на выпады Элины Мазур. Экс-представитель пианистки просто пытается пропиарить себя за счет звездной пары, уверена бывшая невеста Шаляпина Анна Калашникова.

Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской не стоитпублично отвечать на выпады Элины Мазур. Экс-представитель пианистки простопытается пропиарить себя за счет звездной пары, уверена бывшая невеста ШаляпинаАнна Калашникова.Травля звездных пар – обычное дело. Таким образомнепорядочные люди пытаются пропиарить себя за чужой счет – в том числе и засчет Шаляпина, уверена актриса и модель Анна Калашникова."С 2014 по 2016 годы у меня были отношения с ПрохоромШаляпиным. Тогда к нам лезли все, кому не лень – начиная с модели Лены Ленинойи заканчивая малоизвестными певицами и актрисами, которые хотели присосаться кнашей паре и пропиариться", – рассказала бывшая невеста Шаляпина.Анна уточнила, что в то время она была беременна. И с подачинечистоплотных "подруг" – неизвестно откуда появившихся – прессаписала об "армянских отцах" ребенка Калашниковой, о развлеченияхмодели на отдыхе в Дубае. "Все этилюди пытались словить хайп и пропиариться на наших отношениях", – заявилаэкс-возлюбленная изданию Teleprogramma.pro.Анна помнит, что ей пришлось пережить, когда она былаглавной героиней скандальных ток-шоу. Калашникова считает, что лучший способизбавиться от клеветников и завистников – не реагировать.Напомним, юрист, которая помогала Виталине Цымбалюк-Романовскойв разводе с Арменом Джигарханяном, обвинила бывшую клиентку в занятииэскорт-услугами. Элина Мазур в откровенном интервью резко раскритиковалавнешность, талант и внутренние качества бывшей жены режиссера Армена Джигарханяна.Досталось и Прохору . Мазур заявила: она знает, сколько стоят интимные услугипевца на пару ночей. И добавила, что сама бы заказала – только Шаляпин "нев ее вкусе".