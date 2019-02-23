В Континентальной хоккейной лиге завершился регулярный чемпионат. В заключительный день лидер Западной конференции московский ЦСКА одержал победу над рижским Динамо со счетом 3:0 и довел свою победную серию до десяти матчей кряду.

В Континентальной хоккейной лиге завершился регулярный чемпионат. В заключительный день лидер Западной конференции московский ЦСКА одержал победу над рижским "Динамо" со счетом 3:0 и довел свою победную серию до десяти матчей кряду.За столичных армейцев первым забил Андрей Светлаков, отличившийся на 26 минуте. Через четыре минуты Линден Вей удвоил преимущество ЦСКА. А за две секунды до финальной сирены Кирилл Капризов поставил точку в заключительной встрече "регулярки".Подопечные Игоря Никитина завершили регулярный чемпионат на первом месте, набрав 106 очков. Рижские динамовцы с 62 очками не смогли пробиться в плей-офф КХЛ, остановившись в шаге от зоны попадания в следующий этап турнира. Они заняли 9 место.В остальных матчах были зафиксированы следующие результаты: "Йокерит" – "Динамо", Минск (3:5), ХК "Сочи" – "Слован" (2:0), "Витязь" – "Автомобилист" (1:5), "Динамо" Москва – "Торпедо" (4:1), "Авангард" – "Сибирь" (7:3).Таким образом, определились все пары первого раунда Кубка Гагарина:В Восточной конференции сыграют "Автомобилист" – "Трактор", "Барыс" – "Торпедо", "Металлург" – "Салават Юлаев" и "Авангард" – "Ак Барс". На Западе ЦСКА встретится с "Витязем", СКА – со "Спартаком", "Локомотив" – с "Сочи", а "Йокерит" – с московским "Динамо".Поединки начнутся 25 и 26 февраля.