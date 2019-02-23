Безопасность в Европе возможна только с Россией, заявил депутат Бундестага, член парламентской ассамблеи НАТО Юрген Триттин. Немецкий политик отметил, что мир стоит на пороге новой гонки вооружений из-за действий Дональда Трампа.

Безопасность в Европе возможна только с Россией, заявил депутат Бундестага, член парламентской ассамблеи НАТО Юрген Триттин. Немецкий политик отметил, что мир стоит на пороге новой гонки вооружений из-за действий Дональда Трампа.США выходят из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и это угрожает европейской безопасности.По мнению депутата, необходима европейская инициатива по разоружению, чтобы убрать ядерное оружие НАТО из Европы и отказаться от американской системы противоракетной обороны, передает "Россия 24".