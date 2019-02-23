Разрабатываемый в России новый пилотируемый космический корабль Федерация будет ориентирован на полеты к Луне и в дальний космос.

Разрабатываемый в России новый пилотируемый космический корабль "Федерация" будет ориентирован на полеты к Луне и в дальний космос."Мы исходим из того, что это будет тяжелый многоразовый корабль с повышенной тепловой и радиационной защитой. Эксплуатировать его на МКС будет слишком затратно, а для МКС останется "Союз МС" и его дальнейшие модификации", — сообщил ТАСС глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Разработку конструкторской документации для нового корабля ведет ракетно-космическая корпорация "Энергия". В настоящее время уже начато изготовление макетов отсеков корабля, включая конструкцию и бортовые системы. Предполагается, что летные испытания могут начаться в 2022 году. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года.