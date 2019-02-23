Гости студии в программе Прямой эфир стоя приветствовали его аплодисментами. 23 февраля Евгению Крылатову исполнится 85 лет, хотя сам маэстро говорит, что ощущает себя лет на 50. В Прямом эфире - сюрпризы для юбиляра и неизвестные поклонникам факты о том, как складывалась судьба его песен.

Гости студии в программе "Прямой эфир" стоя приветствовали его аплодисментами. 23 февраля композитору Евгению Крылатову исполнится 85 лет, хотя сам маэстро говорит, что ощущает себя лет на пятьдесят.Первым хитом композитора стала музыка к мультфильму "Умка" – прежде всего, "Колыбельная медведицы". Потом были "Лесной олень" из фильма "Ох, уж эта Настя!", "Сережка ольховая", "Кабы не было зимы", "Снежинка" из фильма "Чародеи", "Песенка о шпаге" из "Достояния республики" и десятки других песен, которые любят люди очень разных поколений и поют уже несколько десятилетий.Накануне дня рождения маэстро в студию пришел и сам "человек-оркестр", и те, кому посчастливилось работать вместе с Евгением Крылатовым и исполнять его песни.В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" – сюрпризы для юбиляра, поздравления от известных людей из разных городов России и других стран, а также неизвестные поклонникам композитора факты о том, как складывалась судьба его песен.