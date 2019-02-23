Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox News в очередной раз пожаловался, что не смог дозвониться российскому лидеру Владимиру Путину в тот день, когда были задержаны устроившие провокацию у Керченского пролива украинские корабли. Пользователи Сети жестко высмеяли главу Незалежной, не перестающего на камеру страдать от несовершенства мира.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox News в очередной раз пожаловался, что не смог дозвониться российскому лидеру Владимиру Путину в тот день, когда были задержаны устроившие провокацию у Керченского пролива украинские корабли. Пользователи Сети жестко высмеяли главу Незалежной, не перестающего на камеру страдать от несовершенства мира.Как полагают аналитики, Петр Порошенко, или же его советники, решили, что постоянными жалобами на президента России Владимира Путина и заявлениями о мифической российской агрессии он может спасти свой стремительно скатывающийся к нулевому значению рейтинг. Одним из эпизодов подобных стенаний является рассказ украинского лидера о том, как он пытался дозвониться до своего российского коллеги, однако на том конце провода никто не брал трубку.Для крупного деятеля ситуация выглядит унизительно, поэтому, считают эксперты, большинство здравомыслящих политиков, случись это с ними, постарались бы как можно быстрее забыть о произошедшем и не упоминать этот эпизод. Однако не таков Петр Порошенко. В своих регулярных разговорах с западной прессой он раз за разом вспоминает этот неудавшийся звонок. Президент Украины заявил, что Владимиру Путину якобы нечего было ему сказать.Неудивительно, что подобное поведение вызывает откровенные насмешки со стороны пользователей Сети. "Так отзываться о собеседнике и рассчитывать на разговор? Идиот и наглец!", – заметил один из комментаторов. Многие предположили свое объяснение ситуации. Дескать, раз Петр Порошенко сам ничего не решает и все свои решения принимает с оглядкой на западных партнеров, то и вести с ним разговор попросту бессмысленно.Не обошлось и без просто юмористических замечаний. Действительно, своими жалобами Петр Порошенко выглядит достаточно комично. "Плакса", "Безразличие не хуже пули убивает", "Плачет девочка в автомате", – соревновались в остроумии пользователи Сети.