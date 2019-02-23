Переправа через Керченский пролив уже давно стала привычным явлением для россиян. В новостях часто мелькают репортажи о Крымском мосте, однако некоторые сведения о нем до сих пор малоизвестны широкой общественности. Самые любопытные и интересные факты о грандиозной переправе – в материале Дни.Ру.

Переправа через Керченский пролив уже давно стала привычным явлением для россиян. В новостях часто мелькают репортажи о Крымском мосте, однако некоторые сведения о нем до сих пор малоизвестны широкой общественности. Самые любопытные и интересные факты о грандиозной переправе – в материале "Дни.Ру".Тысячелетний проектИдея соединить Таманский полуостров с Крымом принадлежала еще правителю Тмутараканского княжества Глебу Святославовичу. В 1064 году он прошелпо льду в Керченском проливе. Однако никаких технологий для сооруженияпереправы в то время, естественно, не существовало.В очередной раз построить мост в этом месте захотели в концеXIX века. Идея принадлежала англичанам, которые хотели найти кратчайший путьдля сообщения с Индией по суше.Вынашивали планы строительства Крымского моста и вруководстве Российской империи. Наработки в этом направлении были сделаны приНиколае II. Возможно, в первой половине XX века переправа уже возвышаласьнад водной гладью, если бы не грянула Русско-японская война.Во времена Великой Отечественной войны, в 1942 году,сооружением переправы занялись немцы. Правда, она представляла собой канатнуюдорогу, а полноценный Крымский мост гитлеровцы построить не успели.Уже после освобождения Тамани и Крыма от захватчиков, в 1944году, строители начали сооружать железнодорожный Крымский мост. Однако вфеврале 1945 года из Азовского моря пришли крупные ледяные массы, иправительственная комиссия решила разобрать переправу.Крымский мост мог быть совместным российско-украинскимпроектом. Соответствующее соглашение стороны подписали в декабре 2013 года, занесколько месяцев до государственного переворота в Киеве. А когда полуостроввоссоединился с Россией, это стало исключительно делом нашей страны.Самый безопасный мост на планетеВ Киеве нередко говорят о необходимости атаковать переправу.Для предотвращения подобных инцидентов, Москва создала надежнейшую оборонуКрымского моста. Она имеет несколько составляющих: воздушное-космическое,сухопутное, морское и подводное.Из космоса за Крымским мостом наблюдают спутники, а в небенесут дежурство авиационные группы Южного военного округа и Черноморскогофлота. Военнослужащие охраняют обе стороны переправы.Также на защите Крымского моста стоит противоракетнаясистема С-400 "Триумф", предназначенная для защиты важнейших объектовинфраструктуры. Комплекс не пропустит ни крылатые, ни баллистические ракеты.Защиту от воздушной атаки обеспечивает и ракетно-пушечныйкомплекс "Панцирь-С1", предназначенный для обороны объектов военногои промышленного назначения от высокоточных крылатых ракет, а также самолетов ивертолетов.Для постоянного мониторинга и всестороннего контроля заситуацией у функционируют загоризонтная радиолокационнаястанция "Подсолнух", а также система предупреждения о ракетномнападении "Воронеж".Раскопки и находкиПеред строительством Крымского моста саперы провеликомплексное исследование местности. В годы Великой Отечественной в районеКерченского пролива шли жестокие бои, поэтому саперы обнаружили более 700снарядов тех времен.Позаботились и о природе. Перед началом строительстваКрымского моста экологи переселили в безопасные места 117 животных из Краснойкниги.Поработали на славу и археологи. Они обнаружили около трехтысяч предметов времен Античности, Средневековья, Бронзового века и передали ихмузейному комплексу в Тамани.А недавно, уже в ходе строительства железнодорожной частиКрымского моста, инженеры пошли на перенос трассировки из-за античной усадьбыМанитра под Керчью, которая датируется V – III веками до нашей эры.Древнегреческое поселение хорошо сохранилось, археологинашли его осенью прошлого года. Историки полагают, что оно относится к периодурасцвета Боспорского царства. В усадьбе ученые нашли жилую и хозяйственнуюзоны, а неподалеку – нетронутый некрополь.Гигантская конструкцияВ общей сложности Крымский мост держат семь тысяч свай и 595опор. Это самое большое сооружение подобного рода в Европе, его общая длинасоставляет 19 километров. На каждую из опор в среднем ушло 400 тоннметаллоконструкций.С учетом сложной геологической ситуации в районе Крымскогомоста, для каждого типа грунта выбирались свои особые типы свай. На однихучастках их погружали на глубину до 45 метров, на других, где твердая породазалегает глубже, использовались конструкции длиной 105 метров – это высота35-этажного дома.Под каждой опорой трассы создан "пучок" или"куст свай". "То есть каждая свая погружена под нужным уклоном.Опора с таким свайным фундаментом более устойчива при колебаниях. Междуавтодорожными опорами и пролетами установлены специальные антисейсмическиеустройства", – рассказали ранее "Дни.Ру" в инфоцентре"Крымский мост".Катастрофы не страшныне страшны самые опустошительныеземлетрясения. Он способен выдержать толчки до 9,1 балла. Переправа построенатаким образом, чтобы обходить зоны тектонических разломов, которые есть вКерченском проливе.Впрочем, землетрясения силой 9-10 баллов, отмечают ученые,случаются в районе Керченского пролива раз в пять тысяч лет. Несмотря на это,создатели проекта сделали так, чтобы мост "обходил" зоны разломов. Авсе участки строительства укрепили на случай возможных землетрясений иоползней.Изучением сейсмической активности и грунтов в районестроительства моста занимались исследователи Института физики Земли им. О.Ю.Шмидта и МГУ им. М.В. Ломоносова. Рекомендации ученых были учтены в проектныхрешениях.С ветеркомС момента открытия по Крымскому мосту проехали около четырехмиллионов автомобилей. Только в январе на переправе побывали почти 200 тысячтранспортных средств, из них 37 тысяч – грузовые автомобили.Интенсивность движения составила 6,3 тысячи транспортныхсредств. Легковые автомобили в основном едут из Крыма в Кубань, а большая частьгрузового транспорта движется в обратном направлении.