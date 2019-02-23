Продюсеры шоу Битва экстрасенсов подумывают о
том, чтобы отказаться от услуг Марата Башарова. Популярную программу смотрят
миллионы зрителей – а скандальная репутация актера снижает рейтинг передачи.
Продюсеры шоу "Битва экстрасенсов" подумывают о
том, чтобы отказаться от услуг Марата Башарова. Популярную программу смотрят
миллионы зрителей – а скандальная репутация актера снижает рейтинг передачи.
Марат Башаров своими скандалами утомил уже и деятелей
телевидения. После того, как в очередной раз избитая актером жена подала на
развод, у артиста возникли проблемы на работе.
Как рассказал журналистам источник, знакомый с закулисьем "Битвы
экстрасенсов", участие Башарова в 20-м сезоне шоу под вопросом. На
продюсеров давит общественное мнение: многие считают, что артист, который
периодически бьет жену, не должен вести рейтинговый проект.
Репутация телешоу и без того оказалась подмоченной после серии
разоблачений. Режиссер Борис Соболев в фильме "Идущие к черту" назвал
экстрасенсов из рейтингового проекта "ряжеными мошенниками".
А 44-летний в ожидании нового сезона пытается
помириться с избитой им женой. Но едва ли у него что-то получится – Елизавета Шевыркова
долго готовилась к такому решительному шагу и учла опыт предыдущих пассий
своего супруга.
Напомним, продюсерам программы "Битва экстрасенсов"
неоднократно приходилось отстаивать право Марата вести передачу. В
2014 году вторая супруга актера Екатерина Архарова обвинила мужа в жестоком
избиении – артист в порыве чувств сломал ей нос. Отстояли Башарова и ранее, в
2012 году – тогда актера лишили прав за управление автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения, напоминает "Комосомольская правда".