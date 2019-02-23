Продюсеры шоу Битва экстрасенсов подумывают о том, чтобы отказаться от услуг Марата Башарова. Популярную программу смотрят миллионы зрителей – а скандальная репутация актера снижает рейтинг передачи.

Продюсеры шоу "Битва экстрасенсов" подумывают отом, чтобы отказаться от услуг Марата Башарова. Популярную программу смотрятмиллионы зрителей – а скандальная репутация актера снижает рейтинг передачи.Марат Башаров своими скандалами утомил уже и деятелейтелевидения. После того, как в очередной раз избитая актером жена подала наразвод, у артиста возникли проблемы на работе.Как рассказал журналистам источник, знакомый с закулисьем "Битвыэкстрасенсов", участие Башарова в 20-м сезоне шоу под вопросом. Напродюсеров давит общественное мнение: многие считают, что артист, которыйпериодически бьет жену, не должен вести рейтинговый проект.Репутация телешоу и без того оказалась подмоченной после серииразоблачений. Режиссер Борис Соболев в фильме "Идущие к черту" назвалэкстрасенсов из рейтингового проекта "ряжеными мошенниками".А 44-летний в ожидании нового сезона пытаетсяпомириться с избитой им женой. Но едва ли у него что-то получится – Елизавета Шевырковадолго готовилась к такому решительному шагу и учла опыт предыдущих пассийсвоего супруга.Напомним, продюсерам программы "Битва экстрасенсов"неоднократно приходилось отстаивать право Марата вести передачу. В2014 году вторая супруга актера Екатерина Архарова обвинила мужа в жестокомизбиении – артист в порыве чувств сломал ей нос. Отстояли Башарова и ранее, в2012 году – тогда актера лишили прав за управление автомобилем в состоянииалкогольного опьянения, напоминает "Комосомольская правда".