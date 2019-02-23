В преддверии Дня защитника Отечества полицейскими проведен ряд мероприятий патриотической направленности.

20 февраля текущего года в детском центре «Исток» прошла профориентационная встреча воспитанников детского центра, активистов российского движения школьников и юнармейцев с заместителем начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Гусь-Хрустальный» подполковником полиции Михаилом Гусаровым. Мероприятие, проведенное в рамках акции «Неделя мужества», началось с социального ролика, повествующего о том, что в правоохранительных органах работают сильные духом, волевые и самоотверженные люди, избравшие главным делом своей жизни отстаивание принципов законности и справедливости.Из рассказа героя встречи ребята узнали, что профессия полицейского сложная, но интересная. Сотрудники полиции ежедневно рискуют жизнью, охраняя покой граждан, задерживая правонарушителей и преступников. Участники мероприятия задали гостю множество вопросов, о деятельности полиции, о поступлении на службу в органы внутренних дел, о правах и ответственности несовершеннолетних.В завершение встречи ребята вручили полицейскому поздравительную открытку с Днем защитника Отечества, сделанную своими руками. После фотографирования молодые люди пообещали стражу порядка, что будут законопослушными гражданами.22 февраля в МО МВД России «Гусь-Хрустальный» состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества. С приветственной речью выступил начальник межмуниципального отдела полковник полиции Николай Панин, который поздравил сотрудников полиции с праздником и пожелал подчиненным крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в выполнении поставленных задач. До личного состава были доведены приказы о присвоении первых и очередных специальных званий. После вручения погон и награждения сотрудников, достигнувших высоких показателей в оперативно-служебной деятельности, состоялось возложение цветов к мемориальной плите, установленной в честь сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга: Михаила Брагина, Василия Алексеева, Михаила Лушина, Игоря Шитова, Сергея Суворова и Павла Королева.Все мероприятия, проведенные в Гусь-Хрустальном районе в рамках акции «Неделя мужества», носили патриотический и воспитательный характер.