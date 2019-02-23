Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова навестила в больнице шестилетнего мальчика, найденного в парке Лосиный остров.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова навестила в больнице шестилетнего мальчика, найденного в парке "Лосиный остров".Как передает РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.Отмечается, что Кузнецова поговорила с ребенком, его бабушкой, с главным врачом больницы имени святого Владимира и представителем органов опеки.Она пообещала следить за ситуацией и дальнейшим жизнеустройством ребенка, подчеркнув, что очень важно компенсировать ту травму, которая была нанесена мальчику, чтобы его жизнь вошла в нормальное русло.В настоящее время органами опеки и попечительства рассматривается возможность оформления временным опекуном бабушки ребенка.17 февраля мальчика, у которого на голове был мешок со скотчем, нашли автомобилисты. Ребенок, который пробыл на холоде почти 13 часов, получил сильное переохлаждение. Она рассказал, что в лесу его накануне бросила мама в качестве наказания, якобы, надев на голову мешок и обмотав скотчем.Мать ребенка, 33-летняя Надежда Куликова, с заявлением в полицию обратилась только утром 17 февраля. Она сообщила, что заехала с сыном в столичный парк "Лосиный остров", где малыш, якобы, убежал.Позднее старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова сообщила, что при осмотре автомобиля Куликовой были найдены и изъяты три рулона липкой ленты типа "скотч", нож-открывашка-штопор, фрагменты волос с поверхности детского кресла, а также один след руки с пластиковой бутылки.Позднее Куликова была задержана по обвинению в покушении на убийство сына с особой жестокостью. 22 февраля Преображенский суд Москвы арестовал женщину до 18 апреля, согласившись с доводами следствия о том, что более мягкую меру пресечения избрать нельзя, поскольку обвиняемая может оказать давление на ребенка и свидетелей.