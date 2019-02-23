Продолжается игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Трактор в Челябинске принимал СКА из Санкт-Петербурга и проиграл. Армейцы завершили чемпионат на втором месте.

Продолжается игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. "Трактор" в Челябинске принимал СКА из Санкт-Петербурга и проиграл. Армейцы завершили чемпионат на втором месте.В первом периоде Наиль Якупов реализовал численное преимущество и вывел армейцев вперед. Уральцы отыгрались тоже, использовав лишнего, — гол на счету Ника Бэйлена. Но СКА снова повел в счете после броска Никиты Гусева. Окончательный счет установил нападающий СКА Александр Барабанов, поразивший пустые ворота. СКА набрал 103 очка, завершив чемпионат на втором месте в Западной конференции и в лиге целом. У "Трактора" 58 очков и восьмо место на Востоке.В Магнитогорске "Металлург" и казанский "Ак Барс" боролись за третье место в Восточной конференции. "Магнитка" победила с результатом 4:0. Голы на счету Виктора Антипина, Денниса Расмуссена, Мэтта Эллисона и Романа Любимова. "Металлург" набрал 84 очка и занял третье место. У "Ак Барса" 82 очка и четвертая позиция.