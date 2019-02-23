Глава ведущего американского промоушена смешанных единоборств UFC Дэйна Уайт сообщил журналистам, что определены соперники в бою за титул временного чемпиона Лиги в легком весе. Ими стали чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй и Дастин Порье.

Глава ведущего американского промоушена смешанных единоборств UFC Дэйна Уайт сообщил журналистам, что определены соперники в бою за титул временного чемпиона Лиги в легком весе. Ими стали чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй и Дастин Порье.Встреча пройдет в андеркарде турнира UFC 236, который состоится 13 апреля в Атланте. Ранее предполагалось, что против Холлоуэя может выйти первый номер рейтинга в этой весовой категории Тони Фергюсон, но последний отказался, сообщает ESPN. Одновременно прорабатывалась возможность встречи ирландца Конора Макгрегора и Дональда Серроне.В дальнейшем Лига намеревалась свести победителей этих двух боев, чтобы определить соперника действующего чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова. Однако встреча Макгрегор – Серроне пока также под вопросом, так что Уайт и Ко решили сделать хоть какое-то движение в легком весе.В то время, как Нурмагомедов дисквалифицирован до 6 июля, это обстоятельство дает возможность руководству Лиги ввести титул "временного" чемпиона. Правда, не совсем понятно, что будет с победителем матча Холлоуэй – Порье дальше. Предстоит ли ему еще один матч с тем, кто выиграет в возможной встрече Макгрегора и Серроне или его сразу выведут на Нурмагомедова?Порье и Холлоуэй уже встречались в 2012 году и тогда Дастин выиграл на турнире UFC 143, победив болевым приемом в первом раунде. Макс этим поражением дебютировал в Лиге, но затем перешел в другую весовую категорию и стал там чемпионом. Холлоуэй выиграл 20 боев при трех поражениях. У Порье 24 победы при пяти поражениях.