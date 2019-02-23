Глава МВД Украины Арсен Аваков нанес сокрушительный удар президенту Петру Порошенко. Министр обнародовал убойный компромат на главу государства, который похоронит его надежды на второй президентский срок.

Глава МВД Украины Арсен Аваков нанес сокрушительный удар президенту Петру Порошенко. Министр обнародовал убойный компромат на главу государства, который похоронит его надежды на второй президентский срок.Заявление Авакова об обысках у сторонников Порошенко прозвучало как гром среди ясного неба. Речь идет о подкупе избирателей предвыборным штабом президента.По словам Авакова, в МВД есть несколько дел, которые касаются технологии скупки голосов граждан – так называемых сеток. В интервью изданию "Зеркало недели" министр заявил, что подкуп избирателей ведется Порошенко за счет средств госбюджета, на эти цели выделено полтора миллиарда гривен (55 миллионов долларов)."Сетками" Порошенко планирует охватить до шести миллионов человек, одних только агитаторов – 200 тысяч. "Им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен – сейчас, 500 – потом", – рассказал министр внутренних дел. В случае, если президент побеждает, участник "сетки" вознаграждается тысячей гривен в качестве премии.Аваков выступил с предупреждением Порошенко. "Вероятнее всего, дело дойдет до экспертиз и обысков", – заявил он.Схему массового подкупа избирателей предвыборным штабом главы государства раскрыли украинские журналисты. По их информации, сетка фальсификаторов накроет всю страну и позволит Порошенко получить дополнительно около 10% голосов.Эксперты уже предупреждали, что Аваков может сыграть роковую роль в судьбе Порошенко. Аналитики полагают, что глава МВД хочет выступить "независимым арбитром" на выборах, показав кандидатам в президенты свою силу и влияние.По мнению политологов, министр внутренних дел может играть как за , так и против него. К примеру, многое зависит от реакции МВД на фальсификации в ходе голосования. Если в ведомстве Авакова обратят на них внимание, то вряд ли действующий глава государства сможет удержаться у власти.А если Порошенко сможет договориться с МВД, то министр закроет глаза на многочисленные нарушения. Судя по зажигательному выступлению Авакова, достичь компромисса с ним у президента не получилось. Во всяком случае, пока. Не исключено, что между сторонами идет торг на предмет будущей конфигурации власти.Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют 44 человека. в предвыборной гонке проигрывает актеру Владимиру Зеленскому и бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко.