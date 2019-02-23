В Сети опубликованы кадры с регистратора, запечатлевшего момент дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля из кортежа президента Молдавии Игоря Додона. По предварительной версии, виновником произошедшего является водитель встречного авто, не справившийся с управлением в сложных погодных условиях.

Регистратор запечатлел столкновение легкового автомобиля с кортежем президента Молдавии. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 22 февраля.Как сообщалось ранее, авария случилась во время служебной поездки. По предварительной версии, виновником ДТП является водитель встречной машины, не справившийся с управлением в сложных погодных условиях.В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.Отметим, что сравнительно недавно, в сентябре минувшего года, кортеж Игоря Додона уже попадал в аварию. Тогда в его Mercedes врезался грузовик, выскочивший со "встречки".