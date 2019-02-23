Крупнокалиберные пулеметы, подствольные и автоматические гранатометы, переносные ЗРК, и тонны боеприпасов — такой набор так называемой гумпомощи Вашингтон планирует передать самопровозглашённому лидеру Венесуэлы Гуайдо уже в марте.

Крупнокалиберные пулеметы, подствольные и автоматические гранатометы, переносные ЗРК, и тонны боеприпасов — такой набор так называемой "гумпомощи" Вашингтон планирует передать самопровозглашённому лидеру Венесуэлы Гуайдо уже в марте. По данным, которые сегодня озвучили в российском МИДе, отправной точкой теневого трафика станет Украина, а точнее — госпредприятие "Антонов", представители которого пока комментариев не дают.Споры вокруг поставок американской гумпомощи вылились в концертный поединок, который развернулся по разные стороны границы с Колумбией: на организованный Мадуро фестиваль "Руки прочь от Венесуэлы!" британский миллиардер Брэнсон ответил своим.Мост Tiendita власти США превратили в символ противостояния законному президенту Венесуэлы Николаса Мадуро. Кадры с двумя перекрывшими проезд венесуэльскими грузовиками без конца крутят по американским телеканалам. Сегодня картинку должно дополнить видео концерта. Сцену поставили по соседству.Развлекает толпу британский магнат Ричард Брэнсон. В рамках такого частно-государственного партнерства с американской администрацией миллиардер разослал приглашения латиноамериканским звездам, самая известная из которых Луис Фонси. Пуэрториканский исполнитель песни Деспасито.Сам Брэнсон называет это благотворительностью и надеется собрать не меньше 100 миллионов долларов: "Сегодня мы строим свой мост, мост надежды граждан Венесуэлы. Возможно, сегодняшним концертом мы сможем достучаться до политиков Венесуэлы и остановить страдания простых людей".Но от дурных ассоциаций Брэнсону с его любимым Гуайдо не скрыться. На память сразу приходит 1989-й, Панама. Американцы вторглись туда, чтобы свергнуть Мануэля Норьегу. Норьега тогда скрылся в посольстве Ватикана. Американские морпехи, окружившие миссию, выкуривали его оттуда с помощью включенной на полную громкость песни Panama группы Van Halen.Соотечественник Брэнсона Роджер Уотерс из Pink Floyd про это помнит и не приветствует: "Это не имеет вообще никакого отношения к гуманитарной помощи. Это никак не связано с нуждами народа Венесуэлы, это никак не связано с демократией, это никак не связано со свободой".Венесуэльские власти такого же мнения. Мадуро назвал концерт "шоу олигархии". На своей стороне границы венесуэльцы тоже собирают концерт, так что мост в ближайшие сутки превратится в подобие и музыкального и дипломатического ринга.А уже завтра, 23 февраля оппозиция, окопавшаяся в Кукуте и вдохновляемая извне Трампом, а изнутри страны Гуайдо, попытается с помощью волонтеров начать переброску той самой гуманитарной помощи. Тех, у кого есть паспорт, хотят посадить за руль грузовиков. Заранее выигрышная провокация. Если пограничники пропустят — хорошо, начнут стрелять — еще лучше."Если правительственная армия окажет сопротивление, вы и ваши семьи заплатите им – вы потеряете свое будущее", — заявил Хосе Мануэль Оливейрос, бывший депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы.Впрочем, концерт и доставка, завезенных США контейнеров может быть только первым отделением. То, что затягивать со вторым американские власти не будут — очевидно. Трамп не любит длинных игр, а тем, кто посоветовал ему победоносно сменить власть в Венесуэле и скинуть Николаса Мадуро каждый день промедления грозит потерей уже собственных высоких кресел.