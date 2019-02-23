Белорусское посольство в Киеве направило ноту протеста в украинский МИД.

Белорусское посольство в Киеве направило ноту протеста в украинский МИД в связи с разбойным нападением на асфальтобетонный завод в Николаевской области. В ноте уточняется, что асфальтобетонный завод в Новобугском районе Николаевской области был установлен "Строительно-монтажным трестом № 8" (г. Минск) для капремонта автотрасс в Николаевской области. Нападение совершено в ночь на 22 февраля: отравлены сторожевые собаки, избита охрана, объекту нанесен материальный ущерб.В документе указывается, что подобные инциденты негативно влияют на инвестиционный имидж Украины. В дипмиссии также констатировали, что в последнее время в Украине участились случаи проявления недобросовестной конкуренции в отношении белорусских организаций, участвующих в модернизации украинских автодорог — появляются негативные публикации в СМИ, идет дискредитация холдинга "Белавтодор" на украинском рынке дорожно-строительных услуг.Ответа украинской стороны на ноту пока не последовало.Ранее посольство Украины в Минске направило в МИД Белоруссии ноту протеста из-за показа в городских кинотеатрах трейлера российского фильма "Крым".