Евгения Медведева получила шанс попасть на чемпионат мира по
фигурному катанию. Серебряный призер Олимпиады в Пхеньяне завоевала Кубок
России и войдет в сборную страны.
Евгения Медведева получила шанс попасть на чемпионат мира по
фигурному катанию. Серебряный призер Олимпиады в Пхеньяне завоевала Кубок
России и войдет в сборную страны.
Евгению Медведеву в этом сезоне преследовали неудачи. Однако
фигуристка не опускала рук, на поражениях она училась.
"Я рада всем этим поражениям, что были у меня в этом
сезоне. Я сильно изменилась как человек за это время, повзрослела лет на
десять", – рассказала фигуристка после победы на Кубке России.
Медведева заняла первое место на турнире, набрав 222,90 балла. Она
оставила позади чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву – у той 221,19
балла. А на третьем месте – Виктория Васильева, ей судьи насчитали 208,75.
Медведеву поддерживала с трибун заслуженный тренер Татьяна
Тарасова. Евгения призналась, что во время своего выступления слышала ее крики.
"Думаю, что я оправдала ожидания фанатов и тренеров.
Мне удалось забыть о всех негативных мыслях. Также не нервничала во время
выступления. Слышала, как кричала Татьяна Анатольевна", – сказала
"Суперсчастья" от такого результата чемпионка не
испытала, к своей победе Медведева относится критично. Напомним, что в
произвольной программе Кубка России Евгения упала после каскада тройной сальхов
– тройной риттбергер. Однако фигуристка встала и сумела показать результат,
который принес ей победу.
Евгению с победой на Кубке России поздравила и олимпийская
чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. "Молодец", -
написала Хоркина под постом фигуристки в Instagram. Медведева ответила гимнастке, что все делала в
соответствии с советами заслуженной спортсменки, пишет "Р-Спорт".