Евгения Медведева получила шанс попасть на чемпионат мира по фигурному катанию. Серебряный призер Олимпиады в Пхеньяне завоевала Кубок России и войдет в сборную страны.

Евгения Медведева получила шанс попасть на чемпионат мира пофигурному катанию. Серебряный призер Олимпиады в Пхеньяне завоевала КубокРоссии и войдет в сборную страны.Евгению Медведеву в этом сезоне преследовали неудачи. Однакофигуристка не опускала рук, на поражениях она училась."Я рада всем этим поражениям, что были у меня в этомсезоне. Я сильно изменилась как человек за это время, повзрослела лет надесять", – рассказала фигуристка после победы на Кубке России.Медведева заняла первое место на турнире, набрав 222,90 балла. Онаоставила позади чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву – у той 221,19балла. А на третьем месте – Виктория Васильева, ей судьи насчитали 208,75.Медведеву поддерживала с трибун заслуженный тренер ТатьянаТарасова. Евгения призналась, что во время своего выступления слышала ее крики."Думаю, что я оправдала ожидания фанатов и тренеров.Мне удалось забыть о всех негативных мыслях. Также не нервничала во времявыступления. Слышала, как кричала Татьяна Анатольевна", – сказала"Суперсчастья" от такого результата чемпионка неиспытала, к своей победе Медведева относится критично. Напомним, что впроизвольной программе Кубка России Евгения упала после каскада тройной сальхов– тройной риттбергер. Однако фигуристка встала и сумела показать результат,который принес ей победу.Евгению с победой на Кубке России поздравила и олимпийскаячемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. "Молодец", -написала Хоркина под постом фигуристки в Instagram. Медведева ответила гимнастке, что все делала всоответствии с советами заслуженной спортсменки, пишет "Р-Спорт".