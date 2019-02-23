Юрист ФБК Любовь Соболь и блогер Алексей Навальный решили пристроиться к проблеме и приписать себе заслуги Следственного комитета России. Речь идет о расследовании дела по отравлению детей в столичных учебных заведениях.

Юрист ФБК Любовь Соболь и блогер Алексей Навальный решили "пристроиться к проблеме" и приписать себе заслуги Следственного комитета России. Речь идет о расследовании дела по отравлению детей в столичных учебных заведениях.Уголовное дело по этим случаям Следственное управление СК по ЮВАО Москвы еще 2 февраля. Навальный и Соболь среагировали "оперативно". Они занесли это событие в число своих "достижений".Так называемое "расследование" появилось на сайте Навального 31 января. Уголовное дело возбудили 2 февраля. В связи с тем, что уголовные дела возбуждаются по итогам доследственных проверок, а не на основании каких-либо расследований в интернете, два вышеназванных события никак не связаны.СК сработал оперативно: его следователи начали проводить проверки сразу после того, как появились первые сведения об инциденте – еще 29 декабря 2018 года. Блогер Навальный и юрист Соболь в то время активных действий по этому поводу не предпринимали.Стоит отметить, что информация о возбуждении уголовного дела была обнародована публично. Таким образом, все крики "разоблачителей" о бездействии властей превратились в пустышку.Политолог Александр Васильевич Дудчак прокомментировал ситуацию, ответив на вопрос портала, мог ли Следственный комитет России именно на основании статьи Навального возбудить уголовное дело об отравлении в московских школах.По словам эксперта, ему бы вообще не хотелось комментировать сообщения от Навального, ибо он считает блогера "человеком, присыпанным нафталином", который просто пытается напомнить о себе. Политолог подчеркнул, что Навальный старается пиариться на том, на чем не стоило бы.Дудчак считает, что человеку, находящемуся под подозрением в уголовных делах, неуместно говорить о детях и о проблемах, связанных с ними. Он думает, что блогер никакого отношения не имеет к решению СК. Это всего лишь попытка заработать очки на проблемах, и Навальный тем самым опять доказал, какова цена всей его "братии".Резюмируя слова эксперта, можно сказать, что с деятельностью российских правоохранительных органов "разоблачение" Навального и его ФБК никак не связано. У СК РФ и блогера разные задачи. У Навального и его команды в этой ситуации она одна – черный пиар на детях.Блогер пытается хоть как-то оправдать свою соратницу и замять скандал, ибо последнее "расследование" Любови Соболь, где фигурирует старинный мем про унитаз, развалилось буквально в первые часы после публикации. Навальному это нужно, потому что даже верные последователи уже начали от него отворачиваться. А тут представился такой замечательный случай – возбуждение уголовного дела.Можно с уверенностью заявить, что Навальный и Соболь и на сей раз занимаются подменой понятий, сознательно обманывая свою аудиторию. Оба "разоблачителя" являются юристами и в точности знают все особенности процессуальных норм при возбуждении уголовных дел.Важно добавить, что глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин пригласил московских мам и Любовь Соболь посетить его предприятие по производству детского питания. При этом юрист ФБК приглашение проигнорировала, не объяснив причин, зато теперь обильно цитирует негативные комментарии про себя, которые ей в соцсетях пишут россияне. Эта позиция наглядно демонстрирует реальное положение дел, показывая, что Соболь теперь просто эксплуатирует образ жертвы, который она сама и создала, чтобы избежать упреков в анагжированности.