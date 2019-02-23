Наташа Королева расстроена: певице пришлось обратиться к
стоматологу. Артистка гордится тем, что за всю жизнь ничего не меняла в своей
внешности с помощью медиков. Но стрессы, в конце концов, заставили нарушить
этот принцип.
Наташа Королева расстроена: певице пришлось обратиться к
стоматологу. Артистка гордится тем, что за всю жизнь ничего не меняла в своей
внешности с помощью медиков. Но стрессы, в конце концов, заставили нарушить
этот принцип.
45-летняя певица уверяет, что все дело именно в постоянных стрессах.
По словам Королевой, состояние зубов в последнее время ее тревожит.
"Зубы у меня были красивые, все свои, хорошие. Но из-за
постоянного стресса начали стираться. Причем очень активно. Пришлось поставить
на них "чехольчики". Я делала зубы в клинике моей подруги, которая
специализируется на протезировании. Поэтому мне сделали хорошо, результатом я
довольна", – сообщила артистка.
За свою жизнь ни разу не обращалась к пластическим
хирургам. Певица поясняет, что предпочитает во всем натуральность и старается
оставаться естественной – во всяком случае, пока позволяет возраст. "В
жизни практически не пользуюсь косметикой. Волосы, ногти, брови, ресницы и губы
у меня натуральные. Никакого "апгрейда" я с собой не делала", -
цитирует певицу StarHit.
не скрывает, что склонна к полноте. Она старается ограничивать
себя в питании – но это не всегда удается. На днях артистка не сдержалась и объелась блинов, которые
приготовила приехавшая погостить из Киева подруга. Блины были очень вкусные -
как призналась Королева, она съела целых три штуки. Теперь певица беспокоится,
сойдется ли на ней ее концертный наряд.