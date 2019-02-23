Наташа Королева расстроена: певице пришлось обратиться к стоматологу. Артистка гордится тем, что за всю жизнь ничего не меняла в своей внешности с помощью медиков. Но стрессы, в конце концов, заставили нарушить этот принцип.

Наташа Королева расстроена: певице пришлось обратиться кстоматологу. Артистка гордится тем, что за всю жизнь ничего не меняла в своейвнешности с помощью медиков. Но стрессы, в конце концов, заставили нарушитьэтот принцип.45-летняя певица уверяет, что все дело именно в постоянных стрессах.По словам Королевой, состояние зубов в последнее время ее тревожит."Зубы у меня были красивые, все свои, хорошие. Но из-запостоянного стресса начали стираться. Причем очень активно. Пришлось поставитьна них "чехольчики". Я делала зубы в клинике моей подруги, котораяспециализируется на протезировании. Поэтому мне сделали хорошо, результатом ядовольна", – сообщила артистка.За свою жизнь ни разу не обращалась к пластическимхирургам. Певица поясняет, что предпочитает во всем натуральность и стараетсяоставаться естественной – во всяком случае, пока позволяет возраст. "Вжизни практически не пользуюсь косметикой. Волосы, ногти, брови, ресницы и губыу меня натуральные. Никакого "апгрейда" я с собой не делала", -цитирует певицу StarHit.не скрывает, что склонна к полноте. Она старается ограничиватьсебя в питании – но это не всегда удается. На днях артистка не сдержалась и объелась блинов, которыеприготовила приехавшая погостить из Киева подруга. Блины были очень вкусные -как призналась Королева, она съела целых три штуки. Теперь певица беспокоится,сойдется ли на ней ее концертный наряд.