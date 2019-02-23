В Сети не прекращаются споры о скандальном выпуске программы Елены Малышевой Жить здорово!. Народ переполошился из-за танцующей матки, продемонстрированной в шоу.

В Сети не прекращаются споры о скандальном выпуске программыЕлены Малышевой "Жить здорово!". Народ переполошился из-за танцующей матки, продемонстрированнойв шоу.Партия "Коммунисты России" были так возмущены происходящимна экране, что потребовали вышвырнуть оскандалившуюся Малышеву с телевидения. Номер с пляшущимвнутренним органом они назвали "пропагандой пошлости" и "абсолютизациейфизиологии".Меж тем, телеведущая Марина Ермошкина в беседе с "Дни.ру"призналась, что скорее всего коммунисты пытаются пропиариться на волне скандала, поэтому и нападают на Малышеву, которую, естественно, в эфире необходимо оставить. По ее мнению, выпуск получился оченьсмешным и запоминающимся. Звезда отметила, что если подобные программы так популярны, то стоит прислушаться к запросам аудитории."Конечно, танец матки в эфире ведущего канала странывыглядит немного комично. Но, мне кажется, формат программы Елены Малышевой"Жить здорово!" вполне подразумевает такой, если выражаться современным языком"хайп". Мы видели подобное и в предыдущих выпусках. На мой взгляд, партия"Коммунисты России" просто решила привлечь к себе внимание за счет рейтинговойпередачи. Вопрос в другом: возможно, нашему телевидению стоит более серьезнозаняться просвещением и образованием своего зрителя, раз подобный подходсобирает неплохие рейтинги?" – заметила Ермошкина.Отметим, что сама Елена Малышева много раз говорила винтервью, что читать нудные лекции с телеэкрана – бесполезная трата времени.Необходимо воздействовать на эмоции человека, только в этом случае информациябудет усвоена, именно этим она и занимается в своей программе о здоровье.