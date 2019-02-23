В Сети не прекращаются споры о скандальном выпуске программы
Елены Малышевой Жить здорово!. Народ переполошился из-за танцующей матки, продемонстрированной
в шоу.
В Сети не прекращаются споры о скандальном выпуске программы
Елены Малышевой "Жить здорово!". Народ переполошился из-за танцующей матки, продемонстрированной
в шоу.
Партия "Коммунисты России" были так возмущены происходящим
на экране, что потребовали вышвырнуть оскандалившуюся Малышеву с телевидения. Номер с пляшущим
внутренним органом они назвали "пропагандой пошлости" и "абсолютизацией
физиологии".
Меж тем, телеведущая Марина Ермошкина в беседе с "Дни.ру"
призналась, что скорее всего коммунисты пытаются пропиариться на волне скандала, поэтому и нападают на Малышеву, которую, естественно, в эфире необходимо оставить. По ее мнению, выпуск получился очень
смешным и запоминающимся. Звезда отметила, что если подобные программы так популярны, то стоит прислушаться к запросам аудитории.
"Конечно, танец матки в эфире ведущего канала страны
выглядит немного комично. Но, мне кажется, формат программы Елены Малышевой
"Жить здорово!" вполне подразумевает такой, если выражаться современным языком
"хайп". Мы видели подобное и в предыдущих выпусках. На мой взгляд, партия
"Коммунисты России" просто решила привлечь к себе внимание за счет рейтинговой
передачи. Вопрос в другом: возможно, нашему телевидению стоит более серьезно
заняться просвещением и образованием своего зрителя, раз подобный подход
собирает неплохие рейтинги?" – заметила Ермошкина.
Отметим, что сама Елена Малышева много раз говорила в
интервью, что читать нудные лекции с телеэкрана – бесполезная трата времени.
Необходимо воздействовать на эмоции человека, только в этом случае информация
будет усвоена, именно этим она и занимается в своей программе о здоровье.