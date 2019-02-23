Киевский суд обязал Государственное бюро расследований открыть дело по факту покушения на председателя партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука.

Киевский суд обязал Государственное бюро расследований открыть дело по факту покушения на председателя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. С обращением о бездействии правоохранителей в суд обратились депутаты Верховной рады Вадим Рабинович, Василий Нимченко и Нестор Шуфрич, передает телеканал "Россия 24".Политические репрессии против Виктора Медведчука осудили и представители Европарламента. Вопрос поднимался даже в Совете Безопасности ООН.Как считают украинские депутаты, такая сильная международная реакция делает расследование подготовки покушения на Виктора Медведчука делом чести для правоохранительных органов Украины, а саботаж этого расследования, без сомнения, вызовет крайне негативный отклик.