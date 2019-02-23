Насколько труден настоящий поцелуй в кадре, певец Родион Газманов знает не понаслышке. Молодому артисту достался совсем не детский эпизод на съемках программы Главная роль - в детском фильме Старая, старая сказка.

Насколько труден настоящий поцелуй в кадре, певец Родион Газманов знает не понаслышке. Молодому артисту достался совсем не детский эпизод на съемках программы "Главная роль" - в детском фильме "Старая, старая сказка".Отчаявшийся Солдат в исполнении Олега Даля является к капризной Принцессе (Марине Нееловой), чтобы в последний раз попытать счастья. Зрители многих поколений обожают эту сцену из ленты Надежды Кошеверовой 1968 года. Именно в этом эпизоде с поцелуем и снимался Родион."Если вы думаете, что поцеловать девушку в кино проще, чем в обычной жизни, вы ошибаетесь.– признался в интервью "Дни.ру". – Я вот все думаю, как мне подойти к Принцессе и так ее поцеловать, чтобы и девушку не обидеть, и в кадре хорошо бы смотрелось…"После слов режиссера "Мотор!" становится видно, как нервничает Родион. Хуже всего на этой съемке пришлось тюльпанам, которыми Принцесса лупит наглого Солдата по спине. Тюльпанов было много, дублей – еще больше. Даже электросеть не выдержала накала страстей – на площадке вырубился свет. Съемку остановили, долго возились с электричеством.Наконец, все починили. И вот Родион на дрожащих ногах вновь подходит к Принцессе и неуверенно произносит: "А на прощание я тебя все-таки поцелую…" Что получилось в итоге, смотрите в программе "Главная роль" 24 февраля в 14.55 на Первом канале.