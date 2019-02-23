Сотрудники полиции обнаружили и изъяли в квартире предметы, используемые для потребления наркотиков...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Бабушкинский ликвидировали притон для потребления наркотических средств.В результате проверки полицейские установили, что 39-летний житель столицы предоставляет наркозависимым людям свою квартиру на Осташковской улице для совместного потребления запрещенных средств и веществ.Также сотрудники полиции обнаружили и изъяли в квартире подозреваемого шприцы, флаконы со следами нагара и иные предметы, используемые для потребления наркотиков.По данному факту дознанием территориального отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(4950 616-06-29