Петр Порошенко опустился до уровня подзаборной шпаны. Позволив
себе прямые оскорбления в адрес президента России, украинский лидер нарушил все
нормы международной дипломатии.
Петр Порошенко опустился до уровня подзаборной шпаны. Позволив
себе прямые оскорбления в адрес президента России, украинский лидер нарушил все
нормы международной дипломатии.
Петр Порошенко категорически отказывается общаться с российскими
журналистами. Однако корреспонденту ВГТРК удалось подстеречь украинского лидера в
кулуарах Генассамблеи ООН. Журналист спросил Порошенко о судьбе арестованного коллеги
– руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Порошенко было некуда деваться. Тем не менее, вместо того,
чтобы отвечать на поставленный вопрос, он предпочел выдать порцию заученных
фраз о "российской агрессии" на Украине. Раздосадованный встречей с
российским корреспондентом украинский президент, видимо, перенервничал и не
особо следил за своей речью. Тыча журналиста пальцем в грудь, он назвал его и
Владимира Путина "убийцами украинцев".
Эта атака на президента России выглядела абсолютно безобразно.
У агония – он чувствует, что почва уходит у него из-под ног, отметил
эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"Президент Украины начал изъясняться на уровне
подзаборной шпаны. Есть неписанные правила в мировой дипломатии: что бы не
происходило – лидеры стран не имеют права переходить к прямым оскорблениям
своих коллег", – подчеркнул Манукян.
Если убийца, по приказу которого погибли тысячи человек в
Донбассе, нагло пытается переложить свою ответственность на лидера другой
страны, он должен считаться нерукопожатным для цивилизованных людей во всем
мире, считает эксперт. Он уверен, что и его приспешников скоро ждет
Гаагский трибунал – эти люди должны ответить за геноцид, который они развязали
в отношении жителей Донбасса.
Тем временем стало известно, что госдепартамент США запустил сайт о противодействии "российской агрессии на Украине". На сайте утверждается, что Москва развязала конфликт на Донбассе и "оккупировала" Крым. Авторы ресурса уверены, что следующим шагом России станет вмешательство в выборы президента Украины, которые пройдут 31 марта – в них намерен участвовать Порошенко, пишет .
Манукян напомнил, что на совести гибель тысяч
стариков, женщин и детей. Эксперт надеется, что за преступления против
человечности его осудят у себя же на родине. Ни один адекватный украинец не
простит Порошенко его преступлений против украинского народа.