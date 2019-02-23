Петр Порошенко опустился до уровня подзаборной шпаны. Позволив себе прямые оскорбления в адрес президента России, украинский лидер нарушил все нормы международной дипломатии.

Петр Порошенко опустился до уровня подзаборной шпаны. Позволивсебе прямые оскорбления в адрес президента России, украинский лидер нарушил всенормы международной дипломатии.Петр Порошенко категорически отказывается общаться с российскимижурналистами. Однако корреспонденту ВГТРК удалось подстеречь украинского лидера вкулуарах Генассамблеи ООН. Журналист спросил Порошенко о судьбе арестованного коллеги– руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.Порошенко было некуда деваться. Тем не менее, вместо того,чтобы отвечать на поставленный вопрос, он предпочел выдать порцию заученныхфраз о "российской агрессии" на Украине. Раздосадованный встречей сроссийским корреспондентом украинский президент, видимо, перенервничал и неособо следил за своей речью. Тыча журналиста пальцем в грудь, он назвал его иВладимира Путина "убийцами украинцев".Эта атака на президента России выглядела абсолютно безобразно.У агония – он чувствует, что почва уходит у него из-под ног, отметилэксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян."Президент Украины начал изъясняться на уровнеподзаборной шпаны. Есть неписанные правила в мировой дипломатии: что бы непроисходило – лидеры стран не имеют права переходить к прямым оскорблениямсвоих коллег", – подчеркнул Манукян.Если убийца, по приказу которого погибли тысячи человек вДонбассе, нагло пытается переложить свою ответственность на лидера другойстраны, он должен считаться нерукопожатным для цивилизованных людей во всеммире, считает эксперт. Он уверен, что и его приспешников скоро ждетГаагский трибунал – эти люди должны ответить за геноцид, который они развязалив отношении жителей Донбасса.Тем временем стало известно, что госдепартамент США запустил сайт о противодействии "российской агрессии на Украине". На сайте утверждается, что Москва развязала конфликт на Донбассе и "оккупировала" Крым. Авторы ресурса уверены, что следующим шагом России станет вмешательство в выборы президента Украины, которые пройдут 31 марта – в них намерен участвовать Порошенко, пишет .Манукян напомнил, что на совести гибель тысячстариков, женщин и детей. Эксперт надеется, что за преступления противчеловечности его осудят у себя же на родине. Ни один адекватный украинец непростит Порошенко его преступлений против украинского народа.