Петр Порошенко пожаловался на Владимира Путина. Российский лидер не отвечает на телефонные звонки президента Украины.

Петр Порошенко пожаловался на Владимира Путина. Российский лидер не отвечает на телефонные звонки президента Украины.Порошенко рассказал о безуспешных попытках дозвониться до Путина сразу после провокации в Керченском проливе. Президент Украины допускает, что его российскому коллеге просто было "нечего сказать" в оправдание, сообщает РИА Новости.Владимир Путин в декабре 2018 года подтвердил, что ему действительно звонил украинский лидер, но российский президент не стал ему отвечать."Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", — заявил Путин.Российский лидер объяснил свою позицию. По его словам, Петр Порошенко преуспел в умении создавать провокационные ситуации и перекладывать ответственность за содеянное на Россию.