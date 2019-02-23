Прокуратура Южного округа Нью-Йорка сообщила, что российский программист Станислав Лисов, задержанный два года назад в Барселоне, признал вину в инкриминируемой ему краже денег со счетов в американских банках с помощью трояна NeverQuest.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка сообщила, что российский программист Станислав Лисов, задержанный два года назад в Барселоне, признал вину в инкриминируемой ему краже денег со счетов в американских банках с помощью "трояна" NeverQuest.В сообщении говорится, что "он использовал вредоносные программы, чтобы заразить компьютеры жертв, получить их учетные данные для входа в Интернет-банки и украсть деньги с их счетов", передает РИА Новости.Станислав Лисов был задержан в январе 2017 года в Барселоне. Через год был экстрадирован в США, где ему предъявили обвинении в киберпреступлениях. Его подозревали в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого он мог похитить 855 тысяч долларов. Кроме того, Лисов пытался провести другие незаконные операции на 4,4 миллиона долларов.