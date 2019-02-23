Президент РФ Владимир Путин заявил, что аналогов российского оружия в мире нет и вряд ли скоро они появятся. Все это - благодаря отечественным ученым, конструкторам и работникам оборонки.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что аналогов российского оружия в мире нет и вряд ли скоро они появятся. Все это — благодаря отечественным ученым, конструкторам и работникам оборонки. Их достижения уникальны, они помогут обеспечить стране не только мир, но и динамичное развитие, констатировал глава государства.Как уточняет "Россия 24", российский лидер сказал это перед началом праздничного концерта в БКД, напомнив, что Москва миролюбива, но должна противостоять угрозам. "Мы проводим ответственную внешнюю политику, стремимся к укреплению международной стабильности"​​​, — подчеркнул президент. Кроме того, он поздравил всех причастных с 23 февраля.Ранее, во время выступления с Посланием Федеральному Собранию, Владимир Путин сообщил о разработке новой ракеты "Циркон", а также поделился подробностями о ранее анонсированных образцах вооружения.В НАТО это восприняли как угрозу, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в альянсе занервничали.