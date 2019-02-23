В венгерском Будапешт продолжается турнир серии Женской теннисной ассоциации (WTA), в ходе которого российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в полуфинал турнира. В 1/4 финала 17-летняя россиянка обыграла румынку Сорана-Михаэлу Кырстю.

В венгерском Будапешт продолжается турнир серии Женской теннисной ассоциации (WTA), в ходе которого российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в полуфинал турнира. В 1/4 финала 17-летняя россиянка обыграла румынку Сорана-Михаэлу Кырстю.Для выявления победителя теннисисткам пришлось провести на корте 2 часа 53 минуты. Матч получился упорным для обеих спортсменок и завершился победой Потаповой по итогам трех сетов – 6:4, 6:7 (5:7), 7:5. В полуфинале 87 ракетка мира встретится с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой. Путевку в финал соревнования соперницы оспорят 23 февраля.Во втором полуфинальном матче Россию будет представлять еще одна теннисистка – Екатерина Александрова. Ее соперница по полуфиналу определится после того, как между собой сыграют бельгийка Элисон Ван Эйтванк и украинка Катерина Козлова.