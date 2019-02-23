Помои и бредни – так назвал Сергей Шнуров поток негатива,
который обрушила на него Ксения Собчак. Лидер группировки Ленинград
признался, что ему не привыкать к подобной несправедливости. Свои соображения
по поводу конфликта с телеведущей музыкант изложил в стихотворной форме.
Помои и бредни – так назвал Сергей Шнуров поток негатива,
который обрушила на него Ксения Собчак. Лидер группировки "Ленинград"
признался, что ему не привыкать к подобной несправедливости. Свои соображения
по поводу конфликта с телеведущей музыкант изложил в стихотворной форме.
Стихотворение, опубликованное Шнуровым в Instagram, немного грустное. Философские
размышления о несправедливости бытия поэт завершил в привычном для себя стиле (нецензурно)
– так что полностью воспроизвести это творение наше издание не может.
"Помои льют. Мне не впервой Выслушивать в свой адрес
бредни. Спасибо, что еще живой, И чувствую себя не средне. Нестрашно, несмешно,
не грустно. Немножко, капельку брезгливо, Читать, как врут так безыскусно. Что
ж, подрасту после полива", – пишет Шнуров.
Поэт сравнивает себя с растущим на помойке кактусом – и не
расстается с надеждой, что полив помоями позволит ему еще подрасти. Ведь этот
кактус стойкий, ему все по плечу, уверен Шнуров.
Напомним, Ксения Собчак обвинила Сергея в подлости -
якобы, артист подключил свои связи, чтобы заблокировать интервью с его
экс-супругой Матильдой Шнуровой. Теледива недавно запустила собственное
YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!", в последнем выпуске которого и
появилась бывшая жена артиста.
Однако через некоторое время выяснилось, что к блокировке
оплеванный теледивой не имел отношения. Интервью было снято из-за
обращения телекомпании "ВИД": Собчак незаконно использовала заставку
передачи Оксаны Пушкиной в начале своей программы. Ксения нарушила авторские
права. Собчак пришлось извиняться перед музыкантом – однако, судя по всему,
Шнурова ее покаяние не особо впечатлило.