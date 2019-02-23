Помои и бредни – так назвал Сергей Шнуров поток негатива, который обрушила на него Ксения Собчак. Лидер группировки Ленинград признался, что ему не привыкать к подобной несправедливости. Свои соображения по поводу конфликта с телеведущей музыкант изложил в стихотворной форме.

Помои и бредни – так назвал Сергей Шнуров поток негатива,который обрушила на него Ксения Собчак. Лидер группировки "Ленинград"признался, что ему не привыкать к подобной несправедливости. Свои соображенияпо поводу конфликта с телеведущей музыкант изложил в стихотворной форме.Стихотворение, опубликованное Шнуровым в Instagram, немного грустное. Философскиеразмышления о несправедливости бытия поэт завершил в привычном для себя стиле (нецензурно)– так что полностью воспроизвести это творение наше издание не может."Помои льют. Мне не впервой Выслушивать в свой адресбредни. Спасибо, что еще живой, И чувствую себя не средне. Нестрашно, несмешно,не грустно. Немножко, капельку брезгливо, Читать, как врут так безыскусно. Чтож, подрасту после полива", – пишет Шнуров.Поэт сравнивает себя с растущим на помойке кактусом – и нерасстается с надеждой, что полив помоями позволит ему еще подрасти. Ведь этоткактус стойкий, ему все по плечу, уверен Шнуров.Напомним, Ксения Собчак обвинила Сергея в подлости -якобы, артист подключил свои связи, чтобы заблокировать интервью с егоэкс-супругой Матильдой Шнуровой. Теледива недавно запустила собственноеYouTube-шоу "Осторожно, Собчак!", в последнем выпуске которого ипоявилась бывшая жена артиста.Однако через некоторое время выяснилось, что к блокировкеоплеванный теледивой не имел отношения. Интервью было снято из-заобращения телекомпании "ВИД": Собчак незаконно использовала заставкупередачи Оксаны Пушкиной в начале своей программы. Ксения нарушила авторскиеправа. Собчак пришлось извиняться перед музыкантом – однако, судя по всему,Шнурова ее покаяние не особо впечатлило.