Проверку по факту скандального видео проводит МВД Бурятии. Автор ролика снял выступление стриптизерши, которым женский персонал одного из отделений полиции республики поздравил своих коллег-мужчин с 23 февраля.

Проверку по факту скандального видео проводит МВД Бурятии.Автор ролика снял выступление стриптизерши, которым женский персонал одного изотделений полиции республики поздравил своих коллег-мужчин с 23 февраля.Действие киноленты эротического содержания происходит впереполненном актовом зале. Зрители – мужчиныи женщины в полицейской форме. В зале под мелодию песни Stop исполнительницыСэм Браун появляется девушка. Она раздевается под музыку, и вскоре остаетсялишь в в чулках и нижнем белье. Эротическийтанец продолжается с использованием стула.Надо сказать, что выступление, судя по видео, большепонравилось женской части аудитории – которая, видимо, и подготовила такойоригинальный "подарок". Сидящие в обнимку с тортами мужчины-полицейские,судя по их виду, смущены происходящим.Бурный ажиотаж, который вызвало видео после появления вСети, не мог остаться незамеченным руководством. МВД по Бурятии назначилопроверку, сообщили Пятому каналу сообщилив пресс-службе ведомства."По выявленному в сети интернет видеоматериалу в МВД поРеспублике Бурятия назначена служебная проверка, в ходе которой будутустановлены должностные лица, нарушившие служебную дисциплину и нормыпрофессиональной этики. Они будут привлечены к строгой дисциплинарнойответственности", – заявили в пресс-службе.