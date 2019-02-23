Проверку по факту скандального видео проводит МВД Бурятии.
Автор ролика снял выступление стриптизерши, которым женский персонал одного из
отделений полиции республики поздравил своих коллег-мужчин с 23 февраля.
Проверку по факту скандального видео проводит МВД Бурятии.
Автор ролика снял выступление стриптизерши, которым женский персонал одного из
отделений полиции республики поздравил своих коллег-мужчин с 23 февраля.
Действие киноленты эротического содержания происходит в
переполненном актовом зале. Зрители – мужчины
и женщины в полицейской форме. В зале под мелодию песни Stop исполнительницы
Сэм Браун появляется девушка. Она раздевается под музыку, и вскоре остается
лишь в в чулках и нижнем белье. Эротический
танец продолжается с использованием стула.
Надо сказать, что выступление, судя по видео, больше
понравилось женской части аудитории – которая, видимо, и подготовила такой
оригинальный "подарок". Сидящие в обнимку с тортами мужчины-полицейские,
судя по их виду, смущены происходящим.
Бурный ажиотаж, который вызвало видео после появления в
Сети, не мог остаться незамеченным руководством. МВД по Бурятии назначило
проверку, сообщили Пятому каналу сообщили
в пресс-службе ведомства.
"По выявленному в сети интернет видеоматериалу в МВД по
Республике Бурятия назначена служебная проверка, в ходе которой будут
установлены должностные лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы
профессиональной этики. Они будут привлечены к строгой дисциплинарной
ответственности", – заявили в пресс-службе.