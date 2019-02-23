В Калгари проходит этап Кубка мира по скелетону. В женской части соревнований российская скелетонистка Елена Никитина по сумме двух попыток финишировала на четвертой строчке. Ее суммарный результат составил 1 минуту 55,28 секунды.

В Калгари проходит этап Кубка мира по скелетону. В женской части соревнований российская скелетонистка Елена Никитина по сумме двух попыток финишировала на четвертой строчке. Ее суммарный результат составил 1 минуту 55,28 секунды.Победительницей канадского этапа стала местная спортсменка Мирела Ранева, победное время которой равняется 1 минуте 54,52 секунды. Второе место заняла немка Тина Херманн (1.54,98). Замкнула тройку лучших еще одна представительница канадского скелетона Элизабет Майер (1.55,20).Тем не менее, несмотря на отсутствие медального места в Калгари, Никитина продолжает сохранять лидерство в общей классификации Кубка мира. В ее активе 1479 очков, в то время как у одной из ее главных преследовательниц – все той же Херманн, 1372 балла.