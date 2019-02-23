В заключительный день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский Спартак потерпел крупное поражение в Череповце от местной Северстали. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев льда.

В заключительный день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский "Спартак" потерпел крупное поражение в Череповце от местной "Северстали". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев льда.Череповчане открыли счет на шестой минуте матча, когда первую шайбу в ворота "красно-белых" забросил Богдан Якимов. Уже во втором периоде, незадолго до сирены на перерыв нападающий "Северстали" Герман Грачев удвоил преимущество своей команды. А уже в концовке матча Вадим Кудако поставил точку во встрече."Северсталь" завершила выступления в текущем сезоне. Победа не поспособствовала попаданию команды из Череповца в восьмерку лучших в Западной конференции, которая завершила сезон на 10 месте. "Спартак" же финишировал в "регулярке" на седьмой позиции.