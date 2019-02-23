США могут продлить крайний срок для заключения торговой сделки с Китаем.

США могут продлить крайний срок для заключения торговой сделки с Китаем.Но только если идущие сейчас в Вашингтоне консультации будут успешными для американской стороны. Об этом заявил президент Дональд Трамп.Срок истекает 1 марта, и в ближайшее время Трамп намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить финальные детали торгового соглашения, передает "Россия 24". Вероятно, в переговоры будут включены вопросы с китайскими компаниями "Хуавэй" и "Зэт-Ти-И".Ранее США обвинили "Хуавэй" в техническом шпионаже и сборе секретных данных, а "Зэт-Ти-И" — в нарушении американских санкций в отношении Ирана.