Данные о закупках и поставках компаниями США оружия оппозиции Венесуэлы абсурдны, утверждают в Госдепартаменте. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США в начале марта планируют передать венесуэльской оппозиции оружие, к этому привлекут украинскую компанию Антонов.

Данные о закупках и поставках компаниями США оружия оппозиции Венесуэлы абсурдны, утверждают в Госдепартаменте. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США в начале марта планируют передать венесуэльской оппозиции оружие, к этому привлекут украинскую компанию "Антонов"​​​."США отправляют по воздуху и предварительно размещают дополнительные гуманитарные грузы, чтобы помочь венесуэльцам, которые борются с жестоким недостатком пищи и медикаментов, и делают это в соответствии с призывом временного президента Хуана Гуаидо относительно международной гуманитарной помощи", — сказал представитель Госдепа, комментируя высказывания МИД РФ. Он добавил, что все другие заявления абсурдны, передает ТАСС.Ранее в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается вопрос приобретения в одной из восточноевропейских стран крупной партии вооружений и боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы.Гуайдо ранее заявлял, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. Он даже опубликовал свой "президентский" указ №1 – о разрешении доставки в страну гуманитарной помощи. Сейчас он находится в приграничном колумбийском городе Кукута, где расположен центр распределения, несмотря на запрет покидать Венесуэлу, который вынес Верховный суд этой страны в конце января.Законный венесуэльский лидер Николас Мадуро обещал, что не допустит ввоза этой непонятной помощи, а Соединенные Штаты, по его оценке, готовят государственный переворот.По словам глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, Венесуэла ожидает, что Россия обратится в Совбез ООН в случае провокации со стороны США при передаче иностранной гуманитарной помощи.