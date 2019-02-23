США нацелены на смену власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Телемундо.

США нацелены на смену власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу "Телемундо"."Да, администрация президента Трампа делает и продолжит делать это не только в Венесуэле, но, конечно же, также в Никарагуа и на Кубе", — ответил Помпео на вопрос, намерены ли США "предпринимать действия против недемократических режимов" в Никарагуа и на Кубе вслед за Венесуэлой.По его словам, у народов этих стран, живущих под "игом авторитаризма" может быть другая жизнь, и он надеется, что они приложат усилия для достижения "лучшего политического решения", передает ТАСС.Обстановка в ВенесуэлеПосле того как США не удалось сразу свергнуть официального президента (кстати, в августе 2018 года было предпринято покушение на Николаса Мадуро посредством дронов со взрывчаткой; в этом неудавшемся покушении Венесуэла обвинила Соединенные Штаты и Колумбию), они начали действовать по-другому. Закрыли Мадуро доступ к счетам на территории США, одновременно передав их главному оппозиционеру Гуайдо, начали призывать военных переходить на сторону оппозиции и устроили передачу так называемой гуманитарной помощи.Данные о ней разнятся: сами американцы говорят о том, что помогают голодающим; по другим сведениям, под видом помощи могут скрываться поставки вооружений (кубинский МИД заявлял о начале перебросок американских спецподразделений).Власти категорически не намерены допускать эту гуманитарную помощь. Еще в четверг Мадуро объявил о полном закрытии сухопутной границы с Бразилией (проходили сообщения о том, что на границе якобы погибли два человека, которые препятствовали закрытию границы), допустил возможность такого же шага в отношении границы с Колумбией. Также были закрыты морские границы с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао.В Москве заявляют, что акция доставки гумпомощи западными странами провокационна и чревата столкновениями, которые могут стать предлогом для силовой акции сторонников оппозиции.Накануне 23 февраля, дня начала поставок, на колумбийско-венесуэльской границе был устроен концерт (целью заявлялся сбор 100 млн долларов для помощи населению Венесуэлы). Организовал его миллиардер Ричард Брэнсон. Венесуэльцы организовали в противовес этому свое шоу под названием "Ничего для войны"Тем временем генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром иностранных дел Венесуэлы призвал Каракас не использовать силу в отношении демонстрантов. А российский постпред при ООН Василий Небензя сказал, что в Совете Безопасности должны будут быстро отреагировать в случае обострения кризиса в Венесуэле. Он не исключил проведения в субботу экстренного заседания СБ ООН.КубаПосле кубинской революции в 1959 году и прихода к власти Фиделя Кастро американцы сразу начали планировать его свержение. Самая известная операция была проведена в 1961 году, когда десант из кубинских эмигрантов, подготовленных ЦРУ, высадился в заливе Свиней. В операции принимали участие несколько кораблей, самолеты, танки и другая американская техника. Правительство Кастро справилось с атакой за несколько дней. На заседании ООН 40 государств осудили агрессию США против Кубы. Но США, конечно, не оставили попыток свергнуть революционное правительство Кастро. За годы у власти на команданте было организовано более 600 покушений. Но он дожил до 90 лет и умер в своей постели, пережив большинство из тех людей, кто планировал его устранение.НикарагуаСША во время гражданской войны в Никарагуа (80-е годы) поддерживали террористические силы "контрас", которые противостояли сандинистскому правительству, поставляли оружие, обучали боевиков (в то время произошел крупный политический скандал под названием Иран-контрас). Локальный никарагуанский конфликт превратился в важный элемент глобальной Холодной войны.Интересно, что в апреле 1985 года США предъявили правительству Никарагуа ультиматум с требованием в течение 60 дней провести новые выборы и до 20 апреля 1985 года "начать диалог с оппозицией". А уже 1 мая президент США Рональд Рейган объявил о начале экономической блокады Никарагуа, которая продолжалась до 1990 года.В 1990-2006 годах у власти находились правоцентристские либеральные правительства. На выборах 2006 победу президентом был избран Даниэль Ортега, выступавший с лево-традиционалистской программой. В 2009 году Верховный суд Никарагуа отменил статью Конституции, ограничивавшую президентство одним пятилетним сроком. Это позволило Даниэлю Ортеге повторно баллотироваться и одержать победу на выборах 2011 года. Однако это вызвало резкую критику легальной оппозиции и возникновение вооруженного подполья по типу контрас 1980-х годов.