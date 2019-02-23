Супруга Сергея Жукова взбудоражила пользователей соцсетей откровенной
фотографией. Регина Бурд предстала перед поклонниками в облегающем нижнем белье.
Супруга Сергея Жукова взбудоражила пользователей соцсетей откровенной
фотографией. Регина Бурд предстала перед поклонниками в облегающем нижнем белье.
Микроблог супруги Сергея Жукова – Регины Бурд – в Instagram полон снимков
счастливой пары. Откровенных фотографий там нет – поклонники понимают, что
хозяйка страницы счастлива в браке музыкантом, все свободное время проводит с
любимым мужем и детьми.
Тем сильнее оказался эффект от нового поста супруги Сергея
. Жена лидера популярной группы "Руки вверх" опубликовала фото
в облегающем нижнем белье. Более того, она обратилась к фанатам с
провокационным вопросом – что же такое, по их мнению, сексуальность?
"Что такое сексуальность? А есть ли у нее возраст? Лет
25 назад я бы сказала, что она зависит от длины юбки. Сегодня все иначе",
– написала Регина.
Подписчики с удовольствием подхватили интересную тему – а
заодно и осыпали супругу комплиментами. "Регина, как всегда,
великолепная", "Регина, Вы просто красивая, сексуальная, милая, очень
Вас обожаю", "Сексуальность – это эротические фантазии человека,
которые он хочет воплотить в реальность", "Скажу одним словом: химия.
Ведь для кого-то мы сексуальны, а кто-то пройдет мимо, не задерживая взгляд",
– делятся своими мнениями подписчики супруги Жукова.