Супруга Сергея Жукова взбудоражила пользователей соцсетей откровенной фотографией. Регина Бурд предстала перед поклонниками в облегающем нижнем белье.

Супруга Сергея Жукова взбудоражила пользователей соцсетей откровеннойфотографией. Регина Бурд предстала перед поклонниками в облегающем нижнем белье.Микроблог супруги Сергея Жукова – Регины Бурд – в Instagram полон снимковсчастливой пары. Откровенных фотографий там нет – поклонники понимают, чтохозяйка страницы счастлива в браке музыкантом, все свободное время проводит слюбимым мужем и детьми.Тем сильнее оказался эффект от нового поста супруги Сергея. Жена лидера популярной группы "Руки вверх" опубликовала фотов облегающем нижнем белье. Более того, она обратилась к фанатам спровокационным вопросом – что же такое, по их мнению, сексуальность?"Что такое сексуальность? А есть ли у нее возраст? Лет25 назад я бы сказала, что она зависит от длины юбки. Сегодня все иначе",– написала Регина.Подписчики с удовольствием подхватили интересную тему – азаодно и осыпали супругу комплиментами. "Регина, как всегда,великолепная", "Регина, Вы просто красивая, сексуальная, милая, оченьВас обожаю", "Сексуальность – это эротические фантазии человека,которые он хочет воплотить в реальность", "Скажу одним словом: химия.Ведь для кого-то мы сексуальны, а кто-то пройдет мимо, не задерживая взгляд",– делятся своими мнениями подписчики супруги Жукова.