Глава Демократической партии Молдавии обвинен в незаконном выводе из России десятков миллиардов рублей. Владимир Плахотнюк уже находится в международном розыске за многочисленные махинации и преступления. Но в самой Молдавии живет вполне комфортно, считая себя теневым хозяином страны.

Глава Демократической партии Молдавии обвинен в незаконном выводе из России десятков миллиардов рублей. Владимир Плахотнюк уже находится в международном розыске за многочисленные махинации и преступления. Но в самой Молдавии живет вполне комфортно, считая себя теневым хозяином страны.Самый богатый человек Молдавии Влад Плахотнюк руководил не только молдавской правящей партией, но и международной преступной группировкой."Граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций", — отмечает помощник министра внутренних дел России Ирина Волк.Из российских банков деньги по фальшивым платежкам переводили в Кишинев, а уже из местных банков списывали средства по подложным решениям молдавских судов. Таким образом было похищено, как утверждает МВД, 37 миллиардов рублей. В центре всей схемы стоял Влад Плахотнюк."Это совершенно не новая схема. Она называется "Русский Ландромат" у нас. По этой схеме через Молдову было отмыто 22 миллиарда долларов. И то, что сегодняшняя новость указывает на 37 миллиардов рублей — вероятно, лишь маленький эпизод", — отмечает экономист Виктор Чобану.Организаторов схемы Коркина российская полиция задержала в Твери, Григорьева уже судят в Ростове, а Платон, который с партнерами по криминальному бизнесу успел рассориться на родине, в Молдавии, осужден на двадцать пять лет. Плахотнюк вовремя избавляется от свидетелей и конкурентов.На кадрах видеозаписи — покушение на российского банкира Германа Горбунцова. Киллер в Лондоне выпустил в него семь пуль, а когда преступника арестовали, признался: заказчик — все тот же известный молдавский олигарх."Это замысел и заказ Влада Плахотнюка. Не знаю, что о нем думают люди. Я лично считаю этого человека серийным убийцей, и на это у меня есть основания", — поясняет задержанный Виталий Прока.Прозападные силы, а именно их представляет Плахотнюк, правят страной уже десятилетие. И за это время успели только разворовать и без того скудный бюджет Молдавии, похитив из него миллиард долларов. Доказанный факт — за это посадили молдавского премьер-министра Филата, а вот Плахотнюк опять остался в стороне.— Мы первые обнаружили пропажу миллиарда.Молдавские социалисты выступают за борьбу с коррупцией и дружбу с Россией. Их поддерживает большая часть жителей страны. Это показали всенародные выборы президента, которые выиграл Игорь Додон — непримиримый противник существующей власти. Теперь и на него покушаются — осенью в президентский кортеж врезался грузовик, а сегодня — еще одна, похоже, намеренно спровоцированная автоавария. В угрозах — знакомый почерк."Это большая проблема для тех партий, которые контролировали власть последние 10 лет. Если будет дестабилизация – именно они это спровоцируют. Как это может произойти? Если снимут с выборов какую-то крупную партию, это может произойти", — подчеркивает Игорь Додон.По опросам, партия социалистов Игоря Додона и на предстоящих 24 февраля выборах в парламент лидирует. И после голосования, набрав большинство депутатских мест, сможет сформировать свое правительство и задать новый — антикоррупционный и пророссийский — вектор развития стране.